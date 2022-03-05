Російські окупанти виснажені, у них закінчуються запаси

Вчора, 23:48 Переглядів: 394

Російські окупанти на 10-й день війни в Україні сильно виснажені, у них закінчуються запаси. При цьому українські захисники не дають їм розслабитися, тому сплять супротивники всього по кілька годин на день.

Про це глава МВС України Денис Монастирський сказав в ефірі всеукраїнського телемарафону «UA разом». Він додав, що ситуація в країні зараз «стабільно важка».

Міністр також сказав, що для окупантів незрозумілим є той сплеск патріотизму серед місцевого населення, який зараз спостерігається у тимчасово захоплених містах. Вони не очікували такої реакції на своє вторгнення до України.