Путін погрожує країнам, що закриють небо над Україною, війною

Російський президент Володимир Путін застеріг Захід від оголошення безпольотної зони над територією України. Він заявив, що Росія вважатиме учасником військового конфлікту будь-яку країну, яка наважиться закрити небо над Україною, «тієї ж миті», коли це станеться.
Президент Росії додав, що після того, як якась із країн оголосить безпольотну зону над Україною, «не матиме значення, членом якої організації вона є».
Нагадаємо, що НАТО відмовляється закривати небо над Україною незважаючи на прохання зробити це від уряду та народу України. Країни Заходу відмовляються вводити без польотну зону над україною, тому що для цього треба буде збивати російські літаки. Захід побоюється, що це спричинить пряму війну НАТО з Росією
Втім, Захід надає Україні допомогу зброєю. Сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та голова Держдепу США Ентоні Блінкен узгодили кроки щодо захисту української землі від авіаударів та ракет Росії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.
Зазначається, що переговори відбулися на кордоні України та Польщі. Головні теми – подальші болючі санкції проти Росії, постачання додаткової зброї Україні, посилення ізоляції Росії.
- Міністри також обговорили термінове посилення обороноздатності України, особливо у захисті від російських ракет та авіації.
Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен погодили подальші кроки щодо посилення оборони України від варварських дій Росії у повітрі, – йдеться у повідомленні.