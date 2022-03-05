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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Російські окупанти нанесли ракетний удар поблизу дитячої лікарні «Охматдит»

Сьогодні, 22:54 Переглядів: 442

 

Про це повідомляє сайт офісу Генпрокурора України

Збройними силами Російської Федерації здійснено ракетний обстріл Києва в районі Повітрофлотського мосту в столиці поруч з територією найбільшої в Україні дитячої лікарні «Охматдит». Пошкоджено 9 поверх центрального корпусу лікарні. Діти з батьками та лікарі перебували в укритті, тому не постраждали.
За фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) здійснюється досудове розслідування.  Наразі триває документування чергового злочину російських окупантів. Досудове розслідування здійснює Шевченківське управління поліції ГУ Нацполіціі в місті Києві.
Дитяча лікарня, попри ракетні атаки країни-агресора, продовжує надавати допомогу й укриття важкохворим дітям.

А от внаслідок обстрілу окупантами села Лютіж на Київщині загинула родина із трьох осіб. За даними слідства, 4 березня окупанти здійснили артилерійський обстріл боєприпасами великого калібру територію села Лютіж Вишгородського району.

Прокурори Київщини фіксують злочини військовослужбовців РФ з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти обстріли Генпрокуратура
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