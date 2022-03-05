Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук, Гроші

Пенсії у березні виплатять своєчасно, а за комуналку платити треба

Сьогодні, 22:38 Переглядів: 8

Пенсії планують виплатити у передбачені законом терміни

Пенсійний фонд України почав виплату пенсій за березень 2022 року.
Пенсії у березні почали виплачувати навіть раніше – з 1 березня, і планують виплачувати у передбачені законом терміни, тобто до 25 березня. Але «у разі необхідності, виплатний період може бути продовжено після 25 числа», – сказано в повідомленні.

Пенсіонерам, які змушені переїхати, пенсії виплачуватимуть без відкриття рахунка у банку на підставі звернення до Пенсійного фонду.

- У разі тимчасової зміни фактичного місця проживання одержувача виплата пенсії йому здійснюється шляхом переказу коштів без відкриття рахунка у банку на підставі звернення (особистого, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку чи в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг) до органів Пенсійного фонду України, - уточнюють в повідомленні уряду.

А Центр протидії дезінформації спростовує чутки про нібито гарантоване державою анулювання сплат комунальних платежів, банківських кредитів та послуг мобільного зв’язку під час війни з російськими окупантами. 

Центр протидії дезінформації при РНБО України зазначає, що воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, однак пеня і штрафи не нараховуються.

- Більшість українських банків ініціювали відтермінування сплати за позиками до червня. А оператори мобільного зв’язку значно збільшили кредитні ліміти на розмови та Інтернет і відтермінували їхню сплату, щоб жоден українець не втратив доступу до важливої інформації, - зазначили в центрі.

 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: війна пенсії комуналка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх