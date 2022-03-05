Пенсії у березні виплатять своєчасно, а за комуналку платити треба

Пенсії планують виплатити у передбачені законом терміни
Пенсійний фонд України почав виплату пенсій за березень 2022 року.
Пенсії у березні почали виплачувати навіть раніше – з 1 березня, і планують виплачувати у передбачені законом терміни, тобто до 25 березня. Але «у разі необхідності, виплатний період може бути продовжено після 25 числа», – сказано в повідомленні.
Пенсіонерам, які змушені переїхати, пенсії виплачуватимуть без відкриття рахунка у банку на підставі звернення до Пенсійного фонду.
А Центр протидії дезінформації спростовує чутки про нібито гарантоване державою анулювання сплат комунальних платежів, банківських кредитів та послуг мобільного зв’язку під час війни з російськими окупантами.
Центр протидії дезінформації при РНБО України зазначає, що воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, однак пеня і штрафи не нараховуються.