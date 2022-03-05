Пенсії у березні виплатять своєчасно, а за комуналку платити треба

Сьогодні, 22:38 Переглядів: 8

Пенсійний фонд України почав виплату пенсій за березень 2022 року.

Пенсії у березні почали виплачувати навіть раніше – з 1 березня, і планують виплачувати у передбачені законом терміни, тобто до 25 березня. Але «у разі необхідності, виплатний період може бути продовжено після 25 числа», – сказано в повідомленні.

Пенсіонерам, які змушені переїхати, пенсії виплачуватимуть без відкриття рахунка у банку на підставі звернення до Пенсійного фонду.

- У разі тимчасової зміни фактичного місця проживання одержувача виплата пенсії йому здійснюється шляхом переказу коштів без відкриття рахунка у банку на підставі звернення (особистого, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку чи в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг) до органів Пенсійного фонду України, - уточнюють в повідомленні уряду.

А Центр протидії дезінформації спростовує чутки про нібито гарантоване державою анулювання сплат комунальних платежів, банківських кредитів та послуг мобільного зв’язку під час війни з російськими окупантами.

Центр протидії дезінформації при РНБО України зазначає, що воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, однак пеня і штрафи не нараховуються.

- Більшість українських банків ініціювали відтермінування сплати за позиками до червня. А оператори мобільного зв’язку значно збільшили кредитні ліміти на розмови та Інтернет і відтермінували їхню сплату, щоб жоден українець не втратив доступу до важливої інформації, - зазначили в центрі.