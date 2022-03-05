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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

В оточенні Путіна – розкол. Шестеро олігархів виступили проти війни в Україні

Сьогодні, 22:33 Переглядів: 770

 

Санкції дивовижно впливають на російську еліту – вони похитнули віру олігархів у лідера РФ

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляє, що в оточенні президента РФ Володимира Путіна почалися розбіжності. Санкції проти Росії, які застосував Захід, сильно вдарили по гаманцю відомих олігархів.Статки російських мільярдерів за тиждень скоротились на $40 млрд

В даний час вже шість олігархів із загальним капіталом 90 млрд. дол. публічно виступили проти російської агресії щодо України. Статки російських мільярдерів скоротилися за тиждень війни майже на 40 млрд дол, - йдеться в повідомленні.

До них відносяться: власник «Новатек» Леонід Міхельсон, засновник «Русала» Олег Дерипаска, власник «Лукойл» Вагіт Алекперов, а також глава «Альфа Груп» Михайло Фрідман і його партнер Петро Авен.

Більш того, відомий банкір Олег Тиньков публічно засудив російську агресію проти України: «Це неприпустимо! Держави повинні витрачати гроші на лікування людей, а не на війну».

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Путин против украинского народа
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