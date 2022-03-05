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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

«Окупація тимчасова» - Президент Зеленський закликав українців до протесту та спротиву

Сьогодні, 22:15 Переглядів: 519

 

Звернення Зеленського від 5 березня

«Наші люди, наші українці не відступають. Не здаються. Не зупиняють спротиву. Вони кричать окупантам: іди додому! Як російський корабель!». Про це сказав Володимир Зеленський у своєму зверненні для українців.

«Що дає нам таку впененість? Звідки вона у нас? Це не просто віра - це наша реальність, яка підживлюється щодня енергією наших людей, нашого спротиву. Херсон, Мелітополь, Конотоп, Бердянськ - реальність усіх міст і містечок, які щоденно виганяють окупантів своєю рішучістю і єдністю. 

Кожен метр нашої української землі, відвойований протестом і приниженням окупантів, – це крок до перемоги для всієї України. Це шанс на життя. Українці, в усіх наших містах, куди зайшов ворог, відчуйте це, переходьте у наступ!» - сказав Зеленський.

Своє звернення він записав українською та російською мовами і російською сказав, як окупанти скидають 500-кілограмові авіабомби на будинки Чернігова, Харкова, а російське телебачення транслює брехню про ситуацію в Україні. 

 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: війна Путин против украинского народа
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