Російські окупанти все ще знаходяться на Запорізькій атомній електростанції

Сьогодні, 21:59 Переглядів: 43

Російські загарбники все ще контролюють периметр міста Енергодар у Запорізькій області та знаходяться на АЕС. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

ВІн повідомив, що інформація, яку раніше опублікували в ОДА, про те що росіяни покинули місто, не відповідає дійсності і ворог все ще контролює периметр міста.

За словами Орлова, міська влада організовує правопорядок, життєзабезпечення та господарчу діяльність всіх служб Енергодара.

Раніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляв, що загарбники покинули Енергодар і пішли з міста (однак це не так).