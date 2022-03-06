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Кременчуцьке подружжя виготовило пряники з написом, куди йти російському кораблю

Сьогодні, 00:01 Переглядів: 317

 

Ласощі безкоштовно роздають бійцям тероборони

Кременчуцьке подружжя Ерік і Оля виготовили замість святкових березневих ласощів патріотичні пряники. Виробництво проходить у звичайній занасипській квартирі на сучасному принтері для кондитерських виробів.

Принтер наносить зображення на пряники усю ніч. Процес не такий швидкий, але картинка якісна. Пряники Ольга пече теж сама. Наразі друзі допомогають з борошном, цукровою пудрою. Проблема в тому, що специфічні фарби закінчуються і купити зараз їх ніде.

У мирний час унікальні вироби Ольги замовляли через інстаграм з усіх куточків нашої України. А зараз майстриня безкоштовно пригощає через волонтерів бійців тероборони смачними солодощами, викликаючи у них посмішку і вдячність за відлуння мирного життя.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: пряник солодощі
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