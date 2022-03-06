Гарний врожай: окупанти втратили вже 44 літаки та 44 вертольоти

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Російські окупанти знову зазнають чергових втрат від протиповітряної оборони Сил оборони України:

три вертольоти самотужки збив морський піхотинець ВМС ЗСУ;

1 штурмовик Су-25 та 1 вертоліт збили військовослужбовці оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ;

два винищувача-бомбардувальника Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ;

два літаки Су-30 СМ збили військовослужбовці повітряного командування «Південь» Повітряних Сил ЗСУ.

Також протиповітряна оборона збила БпЛА «Орлан-10» та кілька крилатих ракет, що летіли в мирні українські міста.

Загалом станом на 23.00 5 березня втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять:

44 літаки та 44 вертольоти – йдуть нога в ногу.

Ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони уже дають свідчення за злочини путінського режиму перед людяністю!

Варто відзначити й роботу ударної авіації Повітряних Сил – бомбардувальників Су-24м та штурмовиків Су-25, які здійснили кілька авіанальотів на ворожі колони, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів.