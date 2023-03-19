У Полтаві на пожежі в гуртожитку загинув чоловік

У Полтаві під час пожежі загинув чоловік. Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, пожежа сталася пізно ввечері 18 березня у кімнаті гуртожитку на 2-му поверсі по вул. Київське Шосе.
Кімната, де виникла пожежа, була дуже захаращена сміттям. Там рятувальники знайшли тіло загиблого мешканця. В зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.
Вдалося врятувати 8 людей серед диму.
Із вогнем боролися 21 рятувальник та 5 одиниці техніки. Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, минулого тижня на пожежі у Верхній Мануйлівці Козельщинської громади знайшли тіло загиблого чоловіка.
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