У Полтаві на пожежі в гуртожитку загинув чоловік

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У Полтаві під час пожежі загинув чоловік. Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, пожежа сталася пізно ввечері 18 березня у кімнаті гуртожитку на 2-му поверсі по вул. Київське Шосе.

Кімната, де виникла пожежа, була дуже захаращена сміттям. Там рятувальники знайшли тіло загиблого мешканця. В зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Вдалося врятувати 8 людей серед диму.

Із вогнем боролися 21 рятувальник та 5 одиниці техніки. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, минулого тижня на пожежі у Верхній Мануйлівці Козельщинської громади знайшли тіло загиблого чоловіка.