Кременчукводоканал купить причіп за 195 тис гривень

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 254

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 195 тис.гривень для закупівлі причепу для перевезення генератора. Рішення виконкому затвердили депутати міської ради на сесії минулої п'ятниці.

Раніше на «Кременчуцькому Телеграфу» на Кременчукводоканалі повідомлял, що така техніка потрібна для того, аби мати можливість перевозити генератори між об'єктами водоканалу для безперебійної роботи господарства. За словами директора КП «Кременчукводоканал» Романа Міхєєва, для повної енергонезалежності водопровідно-каналізаційного господарства місту потрібно ще близько 15 мобільних генераторів на інші станції перекачування.

Нагадаємо, 10 березня на один з об'єктів «Кременчукводоканалу» партнери Кременчука - Міжнародна організація з міграції (МОМ) передала чотири потужні генератори від 416, 512 та два по 250 кВТ.