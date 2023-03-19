У Глобиному потонув рибалка

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У Глобиному під час риболовлі потонув місцевий 73-річний рибалка. Сьогодні, 19 березня, близько опівдня рятувальники повідомили поліції, що знайшли тіло чоловіка.

Як повідомили в Кременчуцькому районному управлінні поліції, тіло виявили на річці Сухий Омельник міста Глобине під час рятувально-пошукових робіт. А про зникнення чоловіка під час риболовлі повідомили рідні 16 березня.

Зазначається, що тіло направили на судово-медичну експертизу. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та причини події з’ясовує слідство.

Раніше повідомлялося, що 13 березня мешканець Шишак під час риболовлі на річці Псел знайшов мертву жінку. За результатами висновку судово-медичної експертизи, причина смерті жінки — утоплення.