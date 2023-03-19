У Водоліїв можлива депресiя чи нервовий зрив, у Козерогів – нове знайомство: гороскоп на тиждень

Сьогодні, 16:37 Переглядів: 148

Овен (21.03-20.04)

Швидше за все, саме цей тиждень дозволить Овнам вирiшити одну з сiмейних проблем. Жiнки можуть вiдстояти право на власне життя, реалiзувати свої професiйнi здiбностi. Вдалий в усiх вiдношеннях тиждень. Зiрки обiцяють Овнам сприятливу ситуацiю для фiнансового зльоту. Для бiльшостi представникiв цього знаку виявляться вдалими пропозицiї начальства, партнерiв. Багатьом вдасться вести справи рiвно, без стрибкiв i падiнь. Сприятливi днi: 24, 25; несприятливi: 20.

Телець (21.04-21.05)

Можливi неприємнi пригоди, хвороба. Крiм того, вiрогiднi проблеми, пов`язанi з близькою людиною або родичами. Тiльки вiд Тiльцiв залежатиме, збережуться стосунки мiж закоханими або сiмейними парами чи доведеться розлучитися назавжди. Можливий емоцiйний спад, зниження комунiкабельностi, товариськостi Тiльцiв. Ймовiрний прояв їхнього консерватизму i педантичностi у всiх сферах життя. Диктаторський характер може викликати незадоволенiсть у багатьох. Сприятливi днi: 25, 26; несприятливi: 23.

Близнюки (22.05-21.06)

Багато Близнюкiв триматимуть ситуацiю пiд своїм контролем. Вдалий тиждень для вирiшення сiмейних проблем. У сiм`ї пануватимуть нiжнiсть i любов. Ймовiрно, що до вас повернуться давно забутi почуття. Вiдновлення перерваних стосунків принесе радiсть спiлкування i успiх. Можливо, що не все виходитиме так, як вам хотiлося б. У багатьох з`явиться потреба виплеснути емоцiї. Важко буде проявляти свої почуття i при цьому намагатися не образити навколишнiх людей. Сприятливi днi: 22, 25; несприятливi: 24.

Рак (22.06-22.07)

Цей тиждень пов`язаний з неприємними вiстями i провокацiями. Ймовiрно, що неспокiй Ракiв буде пов`язаний з вiдчуттям своєї провини. Загострене почуття справедливостi не дозволить вам спокiйно спостерiгати за негативними процесами у вашому оточеннi. Вiрогiднi спалахи обурення, агресiї. Але навряд чи ви зможете щось вирiшити таким чином. Краще узяти себе в руки i спокiйно обдумати ситуацiю, що склалася. На вихiдних ви трохи заспокоїтеся i знайдете радiсть в колi найближчих. Сприятливi днi: 21, 24; несприятливi: 25.

Лев (23.07-23.08)

Не виключено, що у сферi професiйної дiяльностi суб`єктивна оцiнка ситуацiї або небажання слiдувати здоровому глузду примусять вас ганятися за мiражами. Взаєморозумiння з оточуючими буде ускладненим через вiдсутнiсть ясностi. Не виключено, що ви блиснете дотепнiстю, беручи участь в рiзних диспутах, суперечках. Стосунки з вашими домашнiми цiлком стабiлiзуються i наповняться тихою взаємною радiстю. Сприятливi днi: 23, 26; несприятливi: 21.

Діва (24.08-23.09)

Тиждень отримання енергiї, нових знань, внутрiшньої волi. У вас завидна працездатнiсть – встигнете зробити на превеликий подив багато. Ймовiрно, домiнуючими рисами цього тижня будуть загальний спокiй i споглядальна безтурботнiсть. Потрiбно прощати, дарувати i приймати подарунки, виконувати прохання. Ймовірнi неприємнi вiстi, порушення планiв. У вас складеться враження, що вас оточують тiльки некомпетентнi люди. Але на вихiдних порадує кохана людина. Сприятливi днi: 26; несприятливi: 22.

Терези (24.09-23.10)

Тиждень може стати небезпечним. Можуть виявитися невдалими справи, якi здавалися надiйними. Вiрогiднi великi поразки в спортивних змаганнях, творчих конкурсах. Активний тиждень, що вимагає вiд багатьох Терезiв смiливостi, добровiльної жертви, вiдмови вiд власностi. Сприятливi колективнi заняття, об`єднання людей, прояв вiрностi i самовiдданостi. Сприятливi днi: 25; несприятливi: 24.

Скорпіон (24.10-22.11)

Велику частину цього тижня Скорпiонам доведеться присвятити органiзацiйнiй роботi – налагодженню зв`язкiв, пiдготовцi матерiальної бази. Багатьом вдасться зробити це швидко i легко. Може замкнутися кармiчне коло, i тодi Скорпiони заплатять по старих рахунках. Можливо, вони зможуть нормалiзувати обстановку в сiм`ї. Проте неприємний осад вiд колишнiх сварок збережеться ще на якийсь час, оскiльки взаємнi образи важко забуваються. Сприятливi днi: 22; несприятливi: 25.

Стрілець (23.11-21.12)

Вiрогiднi позитивнi змiни в матерiальному становищi. Стрiльцi зможуть проявити свої таланти i здiбностi, умiння безпомилково оцiнювати складнiсть ситуацiї i знаходити вiрнi рiшення. Несприятливе розташування зiрок примусить Стрiльцiв проявити у спiлкуваннi рiшучiсть i бути зiбраними. Гострота думок може призвести до сварки. Але швидше за все ви порозумiєтеся з оточуючими i до ваших порад i думок прислухаються. Сприятливi днi: 25, 26; несприятливi: 22.

Козеріг (22.12-20.01)

Можливе нове знайомство, яке дозволить Козерогам поглянути на свiт з iншої точки зору. Зросте їхня довiрливiсть, вiдвертiсть. Вiрогiдна навiть наївнiсть в поведiнцi з малознайомими людьми. Тиждень пройде достатньо напружено: емоцiї переважатимуть над розумом, що може призвести до сварок з близькими людьми, нервових захворювань або травм. Будьте обережнi, щоб уникнути неприємностей, бiльше проводьте часу з сiм`єю. Сприятливi днi: 24; несприятливi: 26.

Водолій (21.01-19.02)

Вiрогiдна депресiя або нервовий зрив. Водолiї будуть вимушенi зробити важкий вибiр. Можливо, що багато хто з них втратить надiю на краще майбутнє та iнтерес до колишнього виду дiяльностi. Ймовiрне розчарування буквально у всьому. На вихiдних можлива подiя, яка зробить Водолiїв трохи щасливiшими. Гранична увага i швидкiсть реакцiї, природнi гнучкiсть i делiкатнiсть будуть до речi. У другiй половинi тижня багато хто одержить звiстку, до якої зовсiм не готовий. Реакцiя Водолiїв може бути непередбачуваною. Сприятливi днi: 25; несприятливi: 20.

Риби (20.02-20.03)

Тиждень передбачає перемогу правосуддя, захист власних iнтересiв. Сприятливий тиждень для активного вiдпочинку i втiлення творчих планiв. Якщо протягом цього часу ви врятували себе вiд гнiву i агресiї, то тепер вiдчуєте повноту життя i бажання позитивних перетворень. Ймовiрно, ви вiдчуєте незриму пiдтримку i захист вищих сил. Риби зможуть перемогти в собi суперечностi, що дуже сильно здивує оточуючих. Сприятливi днi: 21; несприятливi: немає.