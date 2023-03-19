«Кремінь» 2008 з кадровими втратами зіграв на турнірі Utmost Cup

Завершився перший весняний турнір Utmost Cup. У ньому змагалися 17 колективів 2008 року народження з різних куточків України. «Кремінь» представили вихованці Антона й Олександра Диндікових. Vinnytsia Football Cup став першим турніром для футболістів у цьому році. Кожен ігровий день проходив у безкомпромісній боротьбі сильних колективів, що демонстрували високий рівень підготовки та змістовну гру. «Синьо-білі» на цьому турнірі посіли місце з 17 команд увійшов у «вісімку» кращих.

- Наразі це найкращий турнір в Україні. Участь взяли усі найсильніші школи та академії України, за виключенням «Динамо» та «Шахтаря», які знаходяться закордоном. Вважаю, що для нас хороший результат 7 місце. Вийшли з групи й потрапили у «вісімку».

На турнірі зіштовхнулися з проблемами – троє наших травмованих гравців залишилося вдома. І по ходу турніру ще троє гравців основного складу отримали травми. Тому звершували турнір лише з одним гравцем у запасі.

Дуже вдячний хлопцям, вони проявили характер й грали досить непогано. Нас навіть відзначили організатори, що ми добре змістовно грали, - розповів тренер Антон Диндіков.