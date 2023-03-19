«Кремінь» 2008 з кадровими втратами зіграв на турнірі Utmost Cup

Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Кременчук, Спорт, Кременчук

«Кремінь» 2008 з кадровими втратами зіграв на турнірі Utmost Cup

Сьогодні, 17:22 Переглядів: 66

 

Кременчуцька команда увійшла у «вісімку» кращих 

Завершився перший весняний турнір Utmost Cup. У ньому змагалися 17 колективів 2008 року народження з різних куточків України. «Кремінь» представили вихованці Антона й Олександра Диндікових. Vinnytsia Football Cup став першим турніром для футболістів у цьому році. Кожен ігровий день проходив у безкомпромісній боротьбі сильних колективів, що демонстрували високий рівень підготовки та змістовну гру. «Синьо-білі» на цьому турнірі посіли місце з 17 команд увійшов у «вісімку» кращих.

- Наразі це найкращий турнір в Україні. Участь взяли усі найсильніші школи та академії України, за виключенням «Динамо» та «Шахтаря», які знаходяться закордоном. Вважаю, що для нас хороший результат 7 місце. Вийшли з групи й потрапили у «вісімку».

На турнірі зіштовхнулися з проблемами – троє наших травмованих гравців залишилося вдома. І по ходу турніру ще троє гравців основного складу отримали травми. Тому звершували турнір лише з одним гравцем у запасі.

Дуже вдячний хлопцям, вони проявили характер й грали досить непогано. Нас навіть відзначили організатори, що ми добре змістовно грали, - розповів тренер Антон Диндіков.

 

Тренер Антон Диндіков на фото другий праворуч

На груповому етапі «Кремінь» 2008 обіграв «Ниву» Вінницю – 1:0, забив Сергій Столяж. Зіграли 1:1 з академією Тернопіль (гол Тимур Бабич), та програли ковалівському «Колосу» - 1:2 (забив Гажалов).

У ¼ фіналу «Кремінь» потрапив на команду «Атлет» Київ, який став переможцем зимового Кубка ДЮФЛ. Кременчужани поступилися з рахунком 2:5, але зіграли добре. Поступаючись 2:0 «Кремінь» зміг зрівняти рахунок ще у 1 таймі – 2:2, проте після перерви пропустили необов’язкові голи. Ще й закоротка лавка запасних не дозволила знов зрівняти рахунок. У «Кременя» в цій грі відзначилися Богдан Маяренко та Сергій Столяж.

У матчі за 7 місце «Кремінь» переміг з рахунком 3:2 ДЮСШ 1 Хмельницький. Відзначилися Максим Старушко, Олександр Куницький та Данило Гажалов.

Сергія Столяжа визнали кращим гравцем команди «Кремінь» за підсумками турніру.

Зауважимо, що «Кремінь» 2008 на турнірі поступилися лише фіналістам. Турнір став хорошим етапом підготовки «синьо-білих» до Кубку України ДЮФЛ, який розпочнеться у квітні.

0
Автор: Альона Душенко Джерело фото: Utmost Cup
Теги: футбол Кремінь
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 10 від 9 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

Приватна газета

№ 9 від 2 березня 2023

№ 8 від 23 лютого 2023

№ 7 від 16 лютого 2023

№ 6 від 9 лютого 2023

№ 5 від 2 лютого 2023

№ 4 від 26 січня 2023

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

Всі номери

Вверх