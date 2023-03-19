«Кремінь» 2008 з кадровими втратами зіграв на турнірі Utmost Cup

Завершився перший весняний турнір Utmost Cup. У ньому змагалися 17 колективів 2008 року народження з різних куточків України. «Кремінь» представили вихованці Антона й Олександра Диндікових. Vinnytsia Football Cup став першим турніром для футболістів у цьому році. Кожен ігровий день проходив у безкомпромісній боротьбі сильних колективів, що демонстрували високий рівень підготовки та змістовну гру. «Синьо-білі» на цьому турнірі посіли місце з 17 команд увійшов у «вісімку» кращих.
- Наразі це найкращий турнір в Україні. Участь взяли усі найсильніші школи та академії України, за виключенням «Динамо» та «Шахтаря», які знаходяться закордоном. Вважаю, що для нас хороший результат 7 місце. Вийшли з групи й потрапили у «вісімку».
На турнірі зіштовхнулися з проблемами – троє наших травмованих гравців залишилося вдома. І по ходу турніру ще троє гравців основного складу отримали травми. Тому звершували турнір лише з одним гравцем у запасі.
Дуже вдячний хлопцям, вони проявили характер й грали досить непогано. Нас навіть відзначили організатори, що ми добре змістовно грали, - розповів тренер Антон Диндіков.
Тренер Антон Диндіков на фото другий праворуч
На груповому етапі «Кремінь» 2008 обіграв «Ниву» Вінницю – 1:0, забив Сергій Столяж. Зіграли 1:1 з академією Тернопіль (гол Тимур Бабич), та програли ковалівському «Колосу» - 1:2 (забив Гажалов).
У ¼ фіналу «Кремінь» потрапив на команду «Атлет» Київ, який став переможцем зимового Кубка ДЮФЛ. Кременчужани поступилися з рахунком 2:5, але зіграли добре. Поступаючись 2:0 «Кремінь» зміг зрівняти рахунок ще у 1 таймі – 2:2, проте після перерви пропустили необов’язкові голи. Ще й закоротка лавка запасних не дозволила знов зрівняти рахунок. У «Кременя» в цій грі відзначилися Богдан Маяренко та Сергій Столяж.
У матчі за 7 місце «Кремінь» переміг з рахунком 3:2 ДЮСШ 1 Хмельницький. Відзначилися Максим Старушко, Олександр Куницький та Данило Гажалов.
Сергія Столяжа визнали кращим гравцем команди «Кремінь» за підсумками турніру.
Зауважимо, що «Кремінь» 2008 на турнірі поступилися лише фіналістам. Турнір став хорошим етапом підготовки «синьо-білих» до Кубку України ДЮФЛ, який розпочнеться у квітні.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.