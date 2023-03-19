Кременчуцький ЦНАП запустив чат-бот у Телеграмі

Сьогодні, 18:49 Переглядів: 198

Можна реєструватися в електронну чергу та відстежувати статус заявки

Кременчуцький ЦНАП запустив чат-бот у Телеграмі. На сторінці ЦНАПу у Фейсбук повідомляється, що за допомогою чат-боту можна:

реєструватися в електронну чергу;

мати можливість повідомити про очікування в холі;

відстежувати статус заявки;

скасовувати свого талона електронної черги;

оцінити рівень обслуговування.

«Узявши талон електронної черги за допомогою бота, одразу отримуєте його номер. Він підкаже до якого робочого стола адміністратора підходити на прийом. Сам талон друкувати не потрібно», - йдеться в повідомленні.

Телеграм-бот доступний за посиланням

Нагадаємо, весною 2021 року ЦНАП запустив у роботу подібний чат-бот у вайбері.

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