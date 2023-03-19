Кременчуцький ЦНАП запустив чат-бот у Телеграмі. На сторінці ЦНАПу у Фейсбук повідомляється, що за допомогою чат-боту можна:
«Узявши талон електронної черги за допомогою бота, одразу отримуєте його номер. Він підкаже до якого робочого стола адміністратора підходити на прийом. Сам талон друкувати не потрібно», - йдеться в повідомленні.
Телеграм-бот доступний за посиланням
Нагадаємо, весною 2021 року ЦНАП запустив у роботу подібний чат-бот у вайбері.
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