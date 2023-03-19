У Кременчуці шукають тих, хто має бажання створити прийомну сім`ю

Прийомні батьки і батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу отримують щомісячні виплати на утримання дітей
Кременчуцький міський центр соціальних служб шукає тих, хто має бажання створити прийомну сім`ю.
Прийомна сім’я – це сім’я або окрема людина, яка не перебуває в шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Часто прийомну сім`ю плутають із сім`єю, в якій живуть усиновлені діти або діти, взяті під опіку. Насправді це зовсім інша форма сімейного устрою.
Основні особливості прийомних сімей:
Прийомними батьками можуть бути:
Прийомні батьки влаштовують дитину на власну житлову площу за наявності відповідних санітарно-гігієнічних та побутових умов (належного стану житла, необхідної житлової площі, належного санітарного стану, наявності необхідних меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку, наявності умов для проживання, виховання та розвитку дитини). Ще однією вимогою щодо кандидатів у прийомні батьки/батьки-вихователі є достатній рівень матеріального забезпечення, який встановлений законом для відповідних соціальних і демографічних груп населення.
Держава на утримання кожної прийомної дитини виплачує щомісячну державну соціальну допомогу на дітей, яка становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку*, на дітей з інвалідністю – 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Прийомним батькам встановлюється державне грошове забезпечення на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної особи (2684 грн) на кожну прийомну дитину і не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги на кожну дитину.
Період функціонування прийомної сім’ї зараховується до їх загального і безперервного трудового стажу.
Найбільш сприятливий прогноз ефективного функціонування прийомної сім`ї буває у випадках, коли батьки беруть дитину, тому що хочуть її любити, піклуватися про неї, дати їй сім`ю, підготувати її до дорослого життя. Якщо у вас саме такі мотиви, то може з`явитися прийомна сім`я, здатна замінити дитині втрачену біологічну родину.
За більш детальною інформацією про сімейні форми виховання дітей звертайтеся до спеціалістів Кременчуцького міського центру соціальних служб: 096-728-42-08, 099-329-06-96, (0536)75-85-65 або за адресою вул. Академіка Маслова, буд. 15/4 (ел. пошла – kremcenter@ukr.net).
*Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становить 2272 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років — 2833 грн.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.