З 1-го грудня в Україні зріс прожитковий мінімум та соціальні виплати, що з ним пов’язані

З 1-го грудня в Україні зріс прожитковий мінімум. У зв’язку з цим також зросли пов’язані з ним соціальні виплати.
Отже, відсьогодні, прожитковий мінімум становить:
Загальний показник прожиткового мінімуму становить 2589 грн (зріс на 81 грн).
У зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму зростуть такі виплати:
1. Мінімальна (до 2093 грн) та максимальна пенсія (до 20 930 грн), а також пенсія окремих категорій громадян.
2. Мінімальний та максимальний розмір аліментів на дитину (половина прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину від повідного віку):
3. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, у тому числі на дітей з інвалідністю:
4. Мінімальний розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами зріс до 671 грн (відповідно до законодавства, він становить 100% середньомісячного доходу жінки, але не менше 25% від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць).
У зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму мали б зрости й максимально можливі виплати по безробіттю (відповідно до законодавства, це чотири прожиткових мінімуми). Але на період дії воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 150% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, тобто 9750 грн.
Щодо зростання пенсій окремих категорій громадян, то відбудуться такі підвищення:
1. Мінімальна пенсія шахтарів — на 198 грн (з 6081 до 6279 грн).
2. Мінімальна пенсія в разі втрати годувальника сім’ям військовослужбовців — на 132 грн (з 4054 до 4186 грн).
3. Мінімальна пенсія особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій:
4. Підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни:
5. Підвищення жертвам нацистських переслідувань з-поміж осіб з інвалідністю та членам їхніх сімей:
6. Розмір пенсій за особливі заслуги перед Україною:
7. Надбавка донорам — на 8,10 грн (з 250,80 до 258,90 грн).
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер