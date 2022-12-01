З 1-го грудня в Україні зріс прожитковий мінімум та соціальні виплати, що з ним пов’язані

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Збільшення соціальних виплат передбачено державним бюджетом України на 2022 рік

З 1-го грудня в Україні зріс прожитковий мінімум. У зв’язку з цим також зросли пов’язані з ним соціальні виплати.

Отже, відсьогодні, прожитковий мінімум становить:

для дітей віком до 6 років — 2272 грн (зріс на 71 грн);

для дітей віком від 6 до 18 років — 2833 грн (зріс на 89 грн);

для працездатних осіб — 2684 грн (зріс на 84 грн);

для осіб, які втратили працездатність — 2093 грн (зріс на 66 грн).

Загальний показник прожиткового мінімуму становить 2589 грн (зріс на 81 грн).

У зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму зростуть такі виплати:

1. Мінімальна (до 2093 грн) та максимальна пенсія (до 20 930 грн), а також пенсія окремих категорій громадян.

2. Мінімальний та максимальний розмір аліментів на дитину (половина прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину від повідного віку):

на дітей віком до 6 років — до 1136 грн та 22 720 грн;

на дітей віком від 6 до 18 років — до 1416,5 грн та 28 330 грн.

3. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, у тому числі на дітей з інвалідністю:

на дітей віком до 6 років — 5680 грн;

на дітей віком до 6 років з інвалідністю — 7952 грн;

на дітей віком від 6 до 18 років — 7082,50 грн;

на дітей віком від 6 до 18 років з інвалідністю — 9915,50 грн.

4. Мінімальний розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами зріс до 671 грн (відповідно до законодавства, він становить 100% середньомісячного доходу жінки, але не менше 25% від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць).

У зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму мали б зрости й максимально можливі виплати по безробіттю (відповідно до законодавства, це чотири прожиткових мінімуми). Але на період дії воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 150% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, тобто 9750 грн.

Щодо зростання пенсій окремих категорій громадян, то відбудуться такі підвищення:

1. Мінімальна пенсія шахтарів — на 198 грн (з 6081 до 6279 грн).

2. Мінімальна пенсія в разі втрати годувальника сім’ям військовослужбовців — на 132 грн (з 4054 до 4186 грн).

3. Мінімальна пенсія особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій:

I група інвалідності — на 429 грн (з 13 175,50 до 13 604,50 грн);

II група інвалідності — на 346,50 грн (з 10 651,75 до 10 988,25 грн);

III група інвалідності — на 237,60 грн (з 7297,20 до 7534,80 грн);

учасники бойових дій — на 138,60 грн (з 4256,70 до 4395,30 грн).

4. Підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни:

I група інвалідності — на 33 грн (з 1013,50 до 1046,50 грн);

II група інвалідності — на 26,40 грн (з 810,80 до 837,20 грн);

III група інвалідності — на 19,80 грн (з 608,10 до 627,90 грн);

учасники бойових дій — на 16,50 грн (з 506,75 до 523,25 грн);

учасники війни — на 13,20 або 9,90 грн (з 405,40 до 418,60 та з 304,05 до 313,95 грн);

членам сімей загиблих — на 16,50 грн (з 506,75 до 523,25 грн);

членам сімей померлих — на 6,60 грн (з 202,70 до 209,30 грн).

5. Підвищення жертвам нацистських переслідувань з-поміж осіб з інвалідністю та членам їхніх сімей:

I група інвалідності — на 33 грн (з 1013,50 до 1046,50 грн);

II група інвалідності — на 26,40 грн (з 810,80 до 837,20 грн);

III група інвалідності — на 19,80 грн (з 608,10 до 627,90 грн);

членам їхніх сімей — на 16,50 грн (з 506,75 до 523,25 грн).

6. Розмір пенсій за особливі заслуги перед Україною:

Герої України, особи, нагороджені трьома і більше орденами, чотирма і більше медалями «За відвагу», почесними званнями «народний», матері, які виховали п’ятеро і більше дітей — на 23,10-26,40 грн (з 709,45–810,80 до 732,55–837,20 грн);

ветерани війни, нагороджені за бойові дії, спортсмени, космонавти, народні депутати, члени уряду — на 16,50- 23,10 грн (з 506,75–709,45 до 523,25–732,55 грн);

особи, відзначені почесними званнями «заслужений», державними преміями, грамотами, нагороджені орденами, депутати обласних та районних рад — на 13,20–16,50 грн (з 405,40–506,75 до 418,60–523,25 грн).8. Максимальний розмір пенсії — на 660 грн (з 20 270 до 20 930 грн).

7. Надбавка донорам — на 8,10 грн (з 250,80 до 258,90 грн).