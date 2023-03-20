«Росіяни прийшли до нас зі зброєю, потрібно нею їм і відповідати»: військового з Кременчука показали у фільмі  «Вовки Да Вінчі»

На ютуб-каналі BIHUS Info опублікували відео зняте у Бахмуті, ще до загибелі Героя України командира 1 ОМБ «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла з позивним «Да Вінчі».
У документальному мініфільмі показали розповіді героїв та як ведуться бої на одному з найгарячіших напрямків світу. У фільмі ви побачите, як «Да Вінчі» та його арта відбивають штурми росіян, інколи використовуючи за добу до 200 артснарядів та спавши по 3 години на добу.
Серед «Вовків Да Вінчі» боєць з Кременчука з позивним «Метадон».
— Мене ще до 24 лютого хвилювало те, що йде війна. Мене мотивували друзі, які ще тоді взяли зброю до рук, не маючи ніякої військової підготовки. 24 лютого розпочався масовий ракетний обстріл. Згодом прилетіло і по моєму рідному місту (родом з Кременчука). Росіяни прийшли до нас зі зброєю, потрібно нею їм і відповідати.
У нас з друзями була запланована точка збору на випадок війни. Коли все почалося, ми зібралися там. А згодом приєдналися до хлопців «Вовки Да Вінчі», потрошку потренувалися, повчилися артилерійській справі й зараз уже виконуємо бойові задачі, — розповів військовий з Кременчука.
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У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.
Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!