«Росіяни прийшли до нас зі зброєю, потрібно нею їм і відповідати»: військового з Кременчука показали у фільмі «Вовки Да Вінчі»

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 1

На ютуб-каналі BIHUS Info опублікували відео зняте у Бахмуті, ще до загибелі Героя України командира 1 ОМБ «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла з позивним «Да Вінчі».

У документальному мініфільмі показали розповіді героїв та як ведуться бої на одному з найгарячіших напрямків світу. У фільмі ви побачите, як «Да Вінчі» та його арта відбивають штурми росіян, інколи використовуючи за добу до 200 артснарядів та спавши по 3 години на добу.

Серед «Вовків Да Вінчі» боєць з Кременчука з позивним «Метадон».