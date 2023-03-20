Полтавське товариство зобов'язане виплатити Піщанській громаді 140 тисяч гривень

Вчора, 21:00 Переглядів: 277

Одне із Полтавських товариств із постачання електроенергії зобов'язане виплатити Піщанській громаді понад 140 тисяч гривень. Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.

Як стало відомо, у 2021 році товариство, попри домовленості, визначені договором про постачання електричної енергії 14 місцевим закладам освіти, без пояснення вдвічі підвищило ціну за 1000 кВт/год (з понад 2 до майже 5 тис. грн). Внаслідок цього безпідставно отримало з місцевого бюджету понад 140 тис. Тоді відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради подав до суду на одне з Полтавських товариств із постачання електричної енергії.

Господарський суд задовольнив позов, після набрання рішенням суду законної сили товариство зобов’язано повернути вказані кошти до бюджету Піщанської сільської ради.