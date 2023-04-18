В аварії на Полтавщині постраждали 20-річна водійка та 14-річна пасажирка

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На автодорозі Київ-Харків-Довжанський зіткнулися автівки Hyundai Gets та Mercedes-Benz

18 квітня близько 9.30 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський (поблизу села Войниха Лубенської територіальної громади) легковик Hyundai Getz зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 39-річний водій.

За інформацією Лубенського районного відділу поліції, 20-річна водійка та 14-річна пасажирка авто Hyundai Gets отримали травми. Дівчат госпіталізували до Лубенської лікарні.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини дорожньо-транспортної події з’ясовує слідство.