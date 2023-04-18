Як корупція нищить український спорт в програмі «Нові правила» на радіо «Автохвиля» 102.1 фм

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 181 Партнерський проєкт

Цей випуск програми «Нові правила» створений для того, аби допомогти спортсменам підняти розголос і привернути увагу суспільства до нового рівня корупційних схем в Україні

Минулого тижня резонанс в інтернет-спільноті викликав допис Чемпіона Паралімпійських Ігор з Кременчука Сергія Ємельянова у фейсбуці.

Через підтримку військових, паралімпійського чемпіона з Кременчука Ємельянова відсторонили від змагань

Знаменитий український веслувальник зазначив, що це звернення можна вважати офіційною заявою до Президента України і Міністра спорту України. Пан Ємельянов розповів, що його відсторонили від змагань та звинуватив чиновників системи «Інваспорт» у корупції.Ведуча програми «Нові Правила» на кременчуцькій радіостанції «Автохвиля» 102.1 фм Тата Гусар поспілкувалась з паралімпійським Чемпіон з веслування Сергієм Ємельяновим і українською дзюдоїсткою, Чемпіонкою Європи та світу Іриною Гусєвою про хабарі, побори, вимагання і жорстокість тренерів, про репродуктивний тиск, мобінг та булінг у колективі спортсменів.

Цей випуск програми «Нові правила» створений для того, аби допомогти спортсменам підняти розголос і привернути увагу суспільства до нового рівня корупційних схем в Україні. Корупція у спорті — не новина, але коли паралімпійці виборюють медалі для України, ми ними пишаємось, а коли вони потребують лікування та підтримки, борються за справедливість — робимо усе, щоб вони виїхали виступати під іншими прапорами.

Переходьте на ютуб-канал «Автохвиля» та дивіться відеоверсію програми «Нові правила»: