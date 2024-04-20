Юна кременчуцька спортсменка Аліна Сірко стала чемпіонкою Європи з Taekwon-do ITF

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 107

Вона виступала у категорії 11-13 років (вагова категорія до 55 кг), представляючи клуб SC «Lion» і збірну України

Юна кременчуцька спортсменка Аліна Сірко, учениця 7 класу Кременчуцької гімназії № 9, здобула перемогу на Чемпіонаті Європи з Taekwon-do ITF, що відбувся у місті Копер Словенії. Про це повідомила пресслужба мерії Кременчука.

Вихованка КДЮСШ № 1 представляє клуб SC «Lion» в складі збірної України. Вона стала чемпіонкою Європи у категорії 11-13 років (вага до 55 кг). До змагань її підготував тренер Артем Григорян.

Нагадаємо, що інший кременчуцький спортсмен — 8-класник Іван Дядик у складі збірної України також виборов золоту медаль та посів І місце на цих змаганнях. Чемпіонат ще триває, станом на вчора, 19 квітня, було відомо про чотирьох чемпіонів з Полтавщини.