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Бізнес/Робота

Ferrexpo — галузевий лідер гірничо-металургійної промисловості України за версією Delo.ua

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 0 Новини компаній

 

Журі відзначило компанію за ініціативи з гуманітарної підтримки України, інвестиції в українську економіку під час війни та збереження іміджу України як надійного експортера на міжнародних ринках, соціальну відповідальність.

10 квітня у Києві у рамках Business Wisdom Summit відбулася церемонія нагородження переможців рейтингу лідерів, організаторами якого є Delo.ua та журнал «ТОП-100: Рейтинги найбільших».

Головна мета рейтингу — визначити, які компанії зробили найбільший внесок у стійкість економіки України та стали найкращими у своєму сегменті за підсумками 2023 року, зважаючи на управлінські рішення в реалізації антикризової стратегії, проєкти для розвитку персоналу, ефективність менеджменту, розвиток бізнесу на різних рівнях, сумлінність як платника податків, масштабні соціальні програми.

У рейтингу ділового видання Delo.ua та журналу «ТОП-100: рейтинги найбільших» Ferrexpo визнана галузевим лідером у гірничо-металургійній промисловості України. Компетентне журі редакції з участю профільних експертів відзначило компанію за ініціативи з гуманітарної підтримки України, інвестиції в українську економіку під час війни та збереження іміджу України як надійного експортера на міжнародних ринках, соціальну відповідальність.

«Ця нагорода — вдячність усім працівникам компанії Ferrexpo: Полтавського, Єристівського та Біланівського ГЗК, а також колективам підрядних організацій, з якими ми співпрацюємо, адже саме робота на спільний результат заслуговує на таке визнання. Це люди, які роблять усе можливе й неможливе, щоб досягати виробничих показників і дбати про повсякчасний розвиток нашого міста, області й країни в цілому», — зазначив Віктор Лотоус, голова правління Полтавського ГЗК.

Від початку повномасштабного вторгнення залізорудна компанія Ferrexpo, акції якої пройшли первинний лістинг на Лондонській фондовій біржі, створила Гуманітарний фонд для задоволення потреб військових різноманітних підрозділів ЗСУ та регіонів України, що найбільше постраждали від ворожих атак. Починаючи з лютого 2022 року, Ferrexpo спрямувала на це 955 мільйонів гривень.

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Ferrexpo з початку війни спрямувала на гуманітарну підтримку України 946,5 млн грн

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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