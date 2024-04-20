Кому в травні субсидії перепризначать автоматично, а кому — ні

Сьогодні, 15:36 Переглядів: 156

1 травня розпочнеться неопалювальний сезон, який триватиме до 30 вересня. Як на цей час розраховують і призначають субсидії й що потрібно робити тим, хто їх отримує роз'яснив Пенсійний фонд.

Для більшості українців, яким призначали субсидію під час опалювального сезону, Пенсійний фонд здійснює розрахунок самостійно. Тобто жодних додаткових дій вчиняти не потрібно.

Водночас звернутися із документами до органів ПФУ для розрахунку і призначення субсидій потрібно:

переселенцям;

людям, які отримували субсидію на фактичний склад домогосподарства і хочуть змінити інформацію про родину;

людям, які хочуть отримувати субсидію на тверде паливо чи скраплений газ.

Крім того, якщо у вас відбулися зміни у майновому стані чи складі родини, змінився соціальний статус чи перелік житлово-комунальних послуг, потрібно подати до ПФУ інформацію про такі зміни упродовж 30 днів.

Нагадаємо, що жителі Полтавської області, які отримували субсидії на опалення, отримають державну допомогу тільки за 15 днів квітня. Це пов’язано із закінченням опалювального сезону.