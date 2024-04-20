Зцілення від стресу та розкриття таємниць: що кременчужанам почитати на вихідних

Життя в сучасному світі підкорене хронічному стресу. У нескінченних емоційних перегонах мозок кипить, життя палає і, здається, контролювати себе неможливо. Кандидатка медичних наук Міту Стороні глибоко дослідила це питання і знайшла шлях до подолання стресу, пояснюючи його механізм на рівні нервової, гормональної, імунної систем. Це інструкція до своєрідного «біохакінгу» — практичні поради, як протистояти стресу за допомогою зміни харчування, роботи над емоціями, фізичної активності, сеансів масажу і навіть комп’ютерних ігор.

Кейт Мортон «Хранителька таємниця» Лорел — талановита уславлена акторка. Її життя тривало без потрясінь і таємниць. Але майже півстоліття тому вона стала свідком моторошного злочину. Лорел на власні очі бачила, як її мати Дороті встромила ніж у незнайомця. Поліція вважала це самозахистом, але дівчина відчула, що за цим ховається якась таємниця. І ось, коли Дороті близька до смерті, Лорел наважується дізнатися таємницю матері. Сплутані спогади Дороті та власне розслідування Лорел відчиняють портал у минуле: те що сталося у Лондоні за часів Другої світової війни. У міцно сплетених долях трьох молодих людей — Дороті, її нареченого Джиммі та Вів’єн — ховаються відповіді на її запитання.