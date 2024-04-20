Зцілення від стресу та розкриття таємниць: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Міту Стороні «Стресостійкість. Прості поради, як жити в сучасному світі»
Життя в сучасному світі підкорене хронічному стресу. У нескінченних емоційних перегонах мозок кипить, життя палає і, здається, контролювати себе неможливо.
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Кейт Мортон «Хранителька таємниця»
Лорел — талановита уславлена акторка. Її життя тривало без потрясінь і таємниць. Але майже півстоліття тому вона стала свідком моторошного злочину. Лорел на власні очі бачила, як її мати Дороті встромила ніж у незнайомця. Поліція вважала це самозахистом, але дівчина відчула, що за цим ховається якась таємниця. І ось, коли Дороті близька до смерті, Лорел наважується дізнатися таємницю матері. Сплутані спогади Дороті та власне розслідування Лорел відчиняють портал у минуле: те що сталося у Лондоні за часів Другої світової війни. У міцно сплетених долях трьох молодих людей — Дороті, її нареченого Джиммі та Вів’єн — ховаються відповіді на її запитання.
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Світлана Талан «Її вишиване життя»
Третього жовтня 1833 року на хуторі Теребеньки, що на Глухівщині народилася дівчинка Пелагея. В історію вона ввійде, як Пелагея Яківна Литвинова-Бартош, етнографиня і фольклористка. Не маючи великих статків, владних покровителів, дворянського статусу, вона відкриє школу, самостійно створить для неї підручники, опублікує кілька альбомів народних візерунків, стане членом-кореспондентом Паризького антропологічного товариства, збереже пам’ять про народні вірування, пісні, традиції, ремесла.
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