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Культура

У Горішніх Плавнях презентували краєзнавчий альманах «Свічадо Придніпров’я»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 76 Партнерський проєкт

 

Усі випуски альманаху в електронному вигляді розміщують на сайті Національної бібліотеки України імені Володимира Вернадського, з якою кілька років тому почав співпрацювати колектив музею

У Горішніх Плавнях відбулася презентація 12-го випуску краєзнавчого альманаху «Свічадо Придніпров’я». Видання складається з шести розділів, присвячених дослідженням з археології та палеонтології, культурному простору, учнівському краєзнавству, літературним доробкам. Представлено понад 30 публікацій авторів із різних регіонів України.

Презентація 12-го випуску краєзнавчого альманаху «Свічадо Придніпров’я» відбулася в культурному центрі центральної бібліотеки 21 березня. Її учасниками стали представники культурної та освітньої галузей, громадських організацій. Захід відвідали міський голова Дмитро Биков і його заступниця Надія Угнічева. Почесний гість презентації — директор Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського Олександр Супруненко.

На відкритті заходу директорка краєзнавчого музею Горішніх Плавнів Марина Безсмольна зазначила, що перший випуск щорічного альманаху «Свічадо Придніпров’я» вийшов у 2005 році й був приурочений до 45-річчя заснування нашого міста. Ініціатива створення видання належала завідуючому музею Полтавського ГЗК Миколі Стахіву та тодішній директорці міського історико-краєзнавчого музею Тетяні Стахів. Часопис налічував 96 сторінок і містив добірку краєзнавчих нарисів місцевих дослідників. Тоді в альманасі були опубліковані праці краєзнавця Юрія Кащєєва, присвячені подіям Другої світової війни, публікації з історії краю та археологічних досліджень, роботи учнів з Малої академії наук.

«Пройшло 19 років із моменту виходу першого видання, — зазначила директорка краєзнавчого музею. — Із кожним випуском редколегія, яка складалася з музейних працівників, працювала над розширенням географії та тематики публікацій, намагалася акцентувати на маловідомих раніше дослідженнях з історії краю, розкривати нові аспекти життя міста. Продовжувала запрошувати до співпраці як відомих вчених, так і місцевих краєзнавців. Ми з колегами-музейниками впевнені, що ідея, місія та мета, закладені в часи створення краєзнавчого альманаху, збережені й до сьогодні».

Створення краєзнавчого видання, наголосила Марина Безсмольна, має всебічну підтримку міської адміністрації на чолі з Дмитром Биковим. Вона подякувала міському голові за допомогу у виданні нового випуску альманаху в нинішній складний час. 12-й випуск краєзнавчого альманаху буде доступний як у друкованому, так і в електронному вигляді. Автори статей отримають безкоштовний примірник. Із часописом можна буде ознайомитися в міській бібліотеці, книгозбірнях шкіл та музею.

Усі випуски альманаху в електронному вигляді розміщують на сайті Національної бібліотеки України імені Володимира Вернадського, з якою кілька років тому почав співпрацювати колектив музею. Незабаром буде додано й 12-й випуск.

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Автор: «Хроніки тижня»
Теги: Горішні Плавні альманах
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