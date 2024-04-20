У Горішніх Плавнях презентували краєзнавчий альманах «Свічадо Придніпров’я»

Усі випуски альманаху в електронному вигляді розміщують на сайті Національної бібліотеки України імені Володимира Вернадського, з якою кілька років тому почав співпрацювати колектив музею
У Горішніх Плавнях відбулася презентація 12-го випуску краєзнавчого альманаху «Свічадо Придніпров’я». Видання складається з шести розділів, присвячених дослідженням з археології та палеонтології, культурному простору, учнівському краєзнавству, літературним доробкам. Представлено понад 30 публікацій авторів із різних регіонів України.
Презентація 12-го випуску краєзнавчого альманаху «Свічадо Придніпров’я» відбулася в культурному центрі центральної бібліотеки 21 березня. Її учасниками стали представники культурної та освітньої галузей, громадських організацій. Захід відвідали міський голова Дмитро Биков і його заступниця Надія Угнічева. Почесний гість презентації — директор Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського Олександр Супруненко.
На відкритті заходу директорка краєзнавчого музею Горішніх Плавнів Марина Безсмольна зазначила, що перший випуск щорічного альманаху «Свічадо Придніпров’я» вийшов у 2005 році й був приурочений до 45-річчя заснування нашого міста. Ініціатива створення видання належала завідуючому музею Полтавського ГЗК Миколі Стахіву та тодішній директорці міського історико-краєзнавчого музею Тетяні Стахів. Часопис налічував 96 сторінок і містив добірку краєзнавчих нарисів місцевих дослідників. Тоді в альманасі були опубліковані праці краєзнавця Юрія Кащєєва, присвячені подіям Другої світової війни, публікації з історії краю та археологічних досліджень, роботи учнів з Малої академії наук.
Створення краєзнавчого видання, наголосила Марина Безсмольна, має всебічну підтримку міської адміністрації на чолі з Дмитром Биковим. Вона подякувала міському голові за допомогу у виданні нового випуску альманаху в нинішній складний час. 12-й випуск краєзнавчого альманаху буде доступний як у друкованому, так і в електронному вигляді. Автори статей отримають безкоштовний примірник. Із часописом можна буде ознайомитися в міській бібліотеці, книгозбірнях шкіл та музею.
Усі випуски альманаху в електронному вигляді розміщують на сайті Національної бібліотеки України імені Володимира Вернадського, з якою кілька років тому почав співпрацювати колектив музею. Незабаром буде додано й 12-й випуск.
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