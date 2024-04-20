Попередження про небезпеку: сильні пориви вітру та дощі на Полтавщині

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає про сильні пориви вітру та дощі в області з 21 по 23 квітня.

Протягом доби 21 квітня очікуються пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). У цей день буде хмарно з проясненнями, дощ, вночі місцями значний. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10º тепла, вдень 11-16º тепла.

22-23 квітня — місцями дощ. Температура вночі 5-10º тепла, вдень 12-17º тепла.

За словами синоптикині Наталки Діденко, до України суне циклон, який принесе значне похолодання, дощі та сильний вітер.

«Циклон зумовить практично повсюди дощі, почасти навіть сильні. Опади супроводжуватимуться сильним вітром. Єдине, куди суттєві опади не дійдуть — до східних областей. І саме там завтра буде дуже тепло, до +19+24 градусів. У південній частині +13+18 градусів», — написала вона.

Нагадуємо, що підвищення рівня води загрожує руйнуванням дамб та підтопленням сіл на узбережжі Кременчуцького водосховища.