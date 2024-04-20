Попередження про небезпеку: сильні пориви вітру та дощі на Полтавщині

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає про сильні пориви вітру та дощі в області з 21 по 23 квітня.
Протягом доби 21 квітня очікуються пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). У цей день буде хмарно з проясненнями, дощ, вночі місцями значний. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10º тепла, вдень 11-16º тепла.
22-23 квітня — місцями дощ. Температура вночі 5-10º тепла, вдень 12-17º тепла.
За словами синоптикині Наталки Діденко, до України суне циклон, який принесе значне похолодання, дощі та сильний вітер.
Нагадуємо, що підвищення рівня води загрожує руйнуванням дамб та підтопленням сіл на узбережжі Кременчуцького водосховища.
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