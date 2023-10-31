У Кременчуцькому районі побудують вітровий парк

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Компанія ДТЕК починає виконувати передпроєктні роботи щодо розміщення Полтавської вітрової електричної станції. Вітровий парк планується розмістити на території Глобинської міської територіальної громади Кременчуцького району, повідомили в пресслужбі компанії.

Зазначено, що 26 жовтня підписали тристоронній договір з виконавчим комітетом Глобинської міської ради, спеціалізованою сертифікованою організацією на виконання комплексу робіт з просторового планування.

— У рамках договору буде проведено комплекс інженерно-геодезичних вишукувань, роботи з розроблення детального плану територій, у тому числі складання звіту з екологічної оцінки, а також комплекс землевпорядних, земельно-кадастрових та землеоцінювальних робіт. Вказані роботи мають бути завершені до травня 2024 року, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що після закінчення виконання просторового планування, ДТЕК проводитиме також орнітологічні дослідження, що є обовʼязково частиною комплексу підготовчих передпроєктних робіт до будівництва вітропарку.