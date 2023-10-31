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У Кременчуцькому районі побудують вітровий парк

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 325

Компанія ДТЕК починає виконувати передпроєктні роботи щодо розміщення Полтавської вітрової електричної станції

Компанія ДТЕК починає виконувати передпроєктні роботи щодо розміщення Полтавської вітрової електричної станції. Вітровий парк планується розмістити на території Глобинської міської територіальної громади Кременчуцького району, повідомили в пресслужбі компанії.

Зазначено, що 26 жовтня підписали тристоронній договір з виконавчим комітетом Глобинської міської ради, спеціалізованою сертифікованою організацією на виконання комплексу робіт з просторового планування. 

— У рамках договору буде проведено комплекс інженерно-геодезичних вишукувань, роботи з розроблення детального плану територій, у тому числі складання звіту з екологічної оцінки, а також комплекс землевпорядних, земельно-кадастрових та землеоцінювальних робіт. Вказані роботи мають бути завершені до травня 2024 року, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що після закінчення виконання просторового планування, ДТЕК проводитиме також орнітологічні дослідження, що є обовʼязково частиною комплексу підготовчих передпроєктних робіт до будівництва вітропарку.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: електростанція вітровий парк ДТЕК
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