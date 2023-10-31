У Кременчуцькому районі побудують вітровий парк

Компанія ДТЕК починає виконувати передпроєктні роботи щодо розміщення Полтавської вітрової електричної станції
Компанія ДТЕК починає виконувати передпроєктні роботи щодо розміщення Полтавської вітрової електричної станції. Вітровий парк планується розмістити на території Глобинської міської територіальної громади Кременчуцького району, повідомили в пресслужбі компанії.
Зазначено, що 26 жовтня підписали тристоронній договір з виконавчим комітетом Глобинської міської ради, спеціалізованою сертифікованою організацією на виконання комплексу робіт з просторового планування.
Зазначено, що після закінчення виконання просторового планування, ДТЕК проводитиме також орнітологічні дослідження, що є обовʼязково частиною комплексу підготовчих передпроєктних робіт до будівництва вітропарку.
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