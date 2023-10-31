Де завтра не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 18:31
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Адреси, за якими 1 листопада енергетики проводитимуть планові роботи
У середу, 1 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- набер. Лейтенанта Дніпрова, 46, 48, 48А, 52;
- вул. Олександра Білаша, 2Б-18, 8, 10, 12;
- вул. Бетонна, 15А-114;
- пров. Солдатський, 35-107/3;
- туп. 10-й Хорольський, 4-11;
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
- туп. 6-й Хорольський, 3-6;
- туп. 7-й Хорольський, 1, 2А, 9А-36, 12, 18;
- туп. 8-й Хорольський, 3-8;
- туп. 9-й Хорольський, 9-14;
- пров. 7-й Хорольський;
- вул. Хорольська, 98/4-209/6;
- вул. Республіканська, 75-138;
- вул. Космічна (р-н ринку);
- вул. Героїв України, 14;
- вул. Капітана Трусова, 39-46;
- вул. Квітки Цісик, 5/48-15;
- вул. Майора Пугача, 13-50/11;
- просп. Свободи, 60/1-108.
У зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Академіка Герасимовича, 23/2;
- пров. Максима Рильского, 1А-5А;
- туп. Максима Рильского, 1-10;
- вул. Віталія Базилевського, 2-18;
- пров. Спаський, 1-9А;
- вул. Василя Сліпака, 38-75А/18.
У зв’язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;
- вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;
- вул. Правобережна, 47, 47А;
- пров. Правобережний, 1А-20;
- вул. Чорних Запорожців, 12-20;
- пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;
- вул. Східна, 2/3-14/22;
- вул. Шкільна, 1-11/9.
За заявою користувача:
З 8.00 до 18.00
У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Індустріальна, 49-91;
- пров. Індустріальний, 29/5-33/5;
- пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4;
- пр. 2-й Індустріальний, 3, 4;
- пр. 3-й Індустріальний, 3, 4;
- пр. 4-й Індустріальний, 3, 4;
- пров. 4-й Індустріальний, 6, 8.
З 8.00 до 19.00
У зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР — с. Мала Кохнівка:
- вул. Зелена, 64;
- вул. Молодіжна, 1-18;
- вул. Першотравнева, 1,3;
- пров. Травневий, 2-8;
- вул. Ударна, 2-17;
- вул. Шевченка, 3-11.
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу — с. Потоки:
- вул. Центральна, 9, 11, 13.
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