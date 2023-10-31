Де завтра не буде світла у Кременчуці

У середу, 1 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

набер. Лейтенанта Дніпрова, 46, 48, 48А, 52;

вул. Олександра Білаша, 2Б-18, 8, 10, 12;

вул. Бетонна, 15А-114;

пров. Солдатський, 35-107/3;

туп. 10-й Хорольський, 4-11;

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;

туп. 6-й Хорольський, 3-6;

туп. 7-й Хорольський, 1, 2А, 9А-36, 12, 18;

туп. 8-й Хорольський, 3-8;

туп. 9-й Хорольський, 9-14;

пров. 7-й Хорольський;

вул. Хорольська, 98/4-209/6;

вул. Республіканська, 75-138;

вул. Космічна (р-н ринку);

вул. Героїв України, 14;

вул. Капітана Трусова, 39-46;

вул. Квітки Цісик, 5/48-15;

вул. Майора Пугача, 13-50/11;

просп. Свободи, 60/1-108.

У зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Академіка Герасимовича, 23/2;

пров. Максима Рильского, 1А-5А;

туп. Максима Рильского, 1-10;

вул. Віталія Базилевського, 2-18;

пров. Спаський, 1-9А;

вул. Василя Сліпака, 38-75А/18.

У зв’язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;

вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;

вул. Правобережна, 47, 47А;

пров. Правобережний, 1А-20;

вул. Чорних Запорожців, 12-20;

пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;

вул. Східна, 2/3-14/22;

вул. Шкільна, 1-11/9.

За заявою користувача:

вул. Героїв Крут 17.

З 8.00 до 18.00

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Індустріальна, 49-91;

пров. Індустріальний, 29/5-33/5;

пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4;

пр. 2-й Індустріальний, 3, 4;

пр. 3-й Індустріальний, 3, 4;

пр. 4-й Індустріальний, 3, 4;

пров. 4-й Індустріальний, 6, 8.