Не менше ніж шість разів на день: чому руки треба мити часто

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 1

У щоденному житті ми стикаємося з безліччю грибків, вірусів та бактерій, які можуть викликати різноманітні неприємності та захворювання — від діареї до сезонного грипу. Цим небезпечним ворогам можна протистояти простим миттям рук із милом

У нашому щоденному житті ми стикаємося з безліччю громадських місць: транспорт, магазини, туалети та лікарні. У таких місцях знаходиться велика кількість людей, а також грибків, вірусів та бактерій, які можуть викликати різноманітні неприємності та захворювання — від діареї до сезонного грипу. Цим небезпечним ворогам можна протистояти простим миттям рук із милом. Така процедура має бути регулярною.

Мити руки з милом — обов’язково

Однією з найважливіших рекомендацій щодо миття рук є використання мила. Лише використання мила може ефективно знищити всі бактерії, які ви набрали на вулиці та у громадських місцях. Миття рук просто водою, навіть гарячою, не допоможе, оскільки вода сама по собі не здатна впоратися з мікробами, брудом та жиром — це завдання для мила.

Як часто слід мити руки з милом

Частота миття рук залежить від вашої поведінки та звичок. Медичні фахівці рекомендують мити руки не менше ніж шість разів на день. Однак кожна людина має свій розклад і особливості, тому це може бути індивідуально. Важливо вміти визначати моменти, коли миття рук є обов’язковим.

Перед та після їди.

Перед, під час і після приготування їжі, особливо, якщо обробляли м’ясо чи рибу.

Після чхання, кашляння та шмаркання.

Після контакту з хворою людиною.

Після відвідування туалету.

Після контакту з тваринами.

Після виносу сміття.

Після повернення додому з вулиці.

Також існують інші моменти, які можуть дуже забруднити руки, такі як контакт із кнопками в ліфтах, дверними ручками у під'їздах, стаціонарними телефонами та грішми. Наприклад, на поверхні банкнот можуть знаходитися шкідливі бактерії, такі як сальмонела та вірус гепатиту A.

Скільки часу слід мити руки

Світова Організація Охорони Здоров’я (ВООЗ) рекомендує мити руки протягом не менше 30 секунд, оскільки саме за цей час можна ефективно позбутися всіх шкідливих мікробів та бактерій. Після цього руки слід ретельно витерти або висушити, бо вологі руки приваблюють патогенні бактерії, тому вони мають бути абсолютно сухими після процедури.