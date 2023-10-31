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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві легковик збив пішохода

Сьогодні, 21:23 Переглядів: 394

Його ушпиталили

Сьогодні, 31 жовтня, близько 18.30 у Полтаві легковик збив пішохода.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Daewoo Lanos, рухаючись вулицею Тролейбусна, скоїв наїзд на чоловіка, який перебував на проїзній частині.

Унаслідок наїзду, пішохід отримав тілесні ушкодження. Його відвезли до лікарні.

Наразі обставини та причини ДТП, а також ступінь тяжкості отриманих пішоходом тілесних ушкоджень, з'ясовує слідство.

Раніше ми писали, що 31 жовтня у Лубнах водій на ЗАЗ збив велосипедиста.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: ДТП Полтава збили людину
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