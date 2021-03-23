Топ новина, Надзвичайні новини

Що відомо про нового очільника Кременчуцької окружної прокуратури

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 866 Коментарів: 3

 

Андрій Лапко розповів про себе сам, а «ТелеграфЪ» зазирнув у його декларацію

Сьогодні, 23 березня новий очільник Кременчуцької окружної прокуратури представився журналістам та розповів про себе. 


Тож, що відомо про новопризначеного керівника


 

Андрій Лапко

  • 45 років
  • сам з Донецької області
  • одружений, жінка - економіст
  • виховує двох синів, один з яких навчається у Києво-Могилянській академії на юриста, інший - школяр
  • має 20 років прокурорського стажу, з них 11 років займав керівницькі посади
  • у Кременчуці квартиру винаймає, сім'ю, за його словами, хоче також перевезти сюди


Чим багатий: 


Згідно з останньою декларацією Андрія Лапко, нерухомості у власності не має, автівки також. Є у безоплатному користуванні приватний будинок у Торецьку, Донецької області. Проте у його дружини є квартира у Донецьку, площею 107,3 м.кв та два паркомісця там же, а також дачний будинок площею 74,8 м.кв у Мар'їнському районі. 


Також у дружини новопризначеного очільника, згідно з його декларацією, є автомобіль Lexus RX200t 2016 року випуску. До неї у право власності він перейшов у 2018 році, і його вартістю вказані 149 000 гривень. Цікаво, що прайс на таку ж машину на сайті з продажу автівок стартує з $39 000. 




Що встиг зробити на посаді у Кременчуці


Андрій Лапко заявив, що провів аналіз ситуації зі злочинами у місті. За його словами, у Кременчуці надвисокий рівень крадіжок, грабежів та розбоїв, з яким поліція і прокуратура повинна боротися. У подальшій діяльності прокуратури це буде один з головних напрямків роботи. Також, приділятимуть увагу і економічним злочинам, додержанню закону під час проведення закупок. Турбує Андрія Лапка і забруднення навколишньої середи у місті, і, мовляв, з цим треба працювати. 


Новопризначений прокурор також обмовився про те, що старатиметься підвищити рівень довіри до прокуратури у місті. На запитання «як саме?» послався на «стратегію розвитку прокуратури на 2021-2023 роки». 

0
Автор: Юлия Волынская Фото: Артем Коваленко
Теги: прокурор прокуратура Андрій Лапко
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 3

256
Andron777:
Сьогодні, 16:29

Ну все як завжди. Прокурор злидота та гол как сокол, зато дружина або дуже талановита бізньєслєді, або шикарно повезло з батьками. І квартира і дача і земельна ділянка, ну все. А прокурори одні злидні...blush


15 1
180
БРАТ:
Сьогодні, 16:49

Цитата: Andron777
А прокурори одні злидні..

а Ви ще забули про Лехус, за 5,3к дохлих американських Президентів... це треба було так повезло при покупці!!!


9 1
176
Olexander:
Сьогодні, 18:42

Цитата: Andron777
Прокурор злидота та гол как сокол, зато дружина або дуже талановита бізньєслєді, або шикарно повезло з батьками.
виходить прокурор альфонс ))) в нас у місті багато альфонсів)))


1 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх