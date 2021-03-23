Що відомо про нового очільника Кременчуцької окружної прокуратури

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 866 Коментарів: 3

Андрій Лапко розповів про себе сам, а «ТелеграфЪ» зазирнув у його декларацію

Сьогодні, 23 березня новий очільник Кременчуцької окружної прокуратури представився журналістам та розповів про себе.





Тож, що відомо про новопризначеного керівника





Андрій Лапко

45 років

сам з Донецької області

одружений, жінка - економіст

виховує двох синів, один з яких навчається у Києво-Могилянській академії на юриста, інший - школяр

має 20 років прокурорського стажу, з них 11 років займав керівницькі посади

у Кременчуці квартиру винаймає, сім'ю, за його словами, хоче також перевезти сюди





Чим багатий:





Згідно з останньою декларацією Андрія Лапко, нерухомості у власності не має, автівки також. Є у безоплатному користуванні приватний будинок у Торецьку, Донецької області. Проте у його дружини є квартира у Донецьку, площею 107,3 м.кв та два паркомісця там же, а також дачний будинок площею 74,8 м.кв у Мар'їнському районі.





Також у дружини новопризначеного очільника, згідно з його декларацією, є автомобіль Lexus RX200t 2016 року випуску. До неї у право власності він перейшов у 2018 році, і його вартістю вказані 149 000 гривень. Цікаво, що прайс на таку ж машину на сайті з продажу автівок стартує з $39 000.













Що встиг зробити на посаді у Кременчуці





Андрій Лапко заявив, що провів аналіз ситуації зі злочинами у місті. За його словами, у Кременчуці надвисокий рівень крадіжок, грабежів та розбоїв, з яким поліція і прокуратура повинна боротися. У подальшій діяльності прокуратури це буде один з головних напрямків роботи. Також, приділятимуть увагу і економічним злочинам, додержанню закону під час проведення закупок. Турбує Андрія Лапка і забруднення навколишньої середи у місті, і, мовляв, з цим треба працювати.





Новопризначений прокурор також обмовився про те, що старатиметься підвищити рівень довіри до прокуратури у місті. На запитання «як саме?» послався на «стратегію розвитку прокуратури на 2021-2023 роки».