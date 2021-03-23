20 років підряд і знову: Ferrexpo залишилася лідером з експорту окатків

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 280

Група Феррекспо за минулого року традиційно стала лідером з експорту залізорудних окатків. Компанія займає це місце більше 20 останніх років серед підприємств країн колишнього СРСР. Такі дані оприлюднило ДП «Укрпромзовнішекспертиза».

Згідно зі звітами ДП «Укрпромзовнішекспертиза», за січень-грудень 2020 року Феррекспо відправила на експорт 11920,5 тис. тонн залізорудних окатків:

Полтавський ГЗК відправив 10483,7 тис. тонн залізорудних окатків

Єристівський ГЗК - 1436,8 тис. тонн.

Експорт здійснювався в країни Європи, Японію, США, Південну Корею, Тайвань, Китай, а також інші країни.

Група Металоінвест експортувала 8478,0 тис. тонн залізорудних окатків.

Група Північсталь, зокрема Карельський окатиш (РФ), відправила на експорт 3812,0 тис. тонн залізорудних окатків.

Група Метінвест експортувала 3370,6 тис. тонн залізорудних окатків (Центральний ГЗК - 2215,6 тис. тонн, Північний ГЗК - 1155,0 тис. тонн).

Група Євраз (РФ) експортувала 615,0 тис. тонн залізорудних окатків.

За цей же період Полтавський ГЗК (Україна) виробив 11218,2 тис. тонн залізорудних окатків. Виробництво Михайлівського ГЗК (РФ) склало 14472,0 тис. тонн залізорудних окатків, Карельського окатиша (РФ) - 10791,0 тис. тонн, Стойленського ГЗК (РФ) - 6801,0 тис. тонн, Качканарського ГЗК (РФ) -6546, 0 тис. тонн.