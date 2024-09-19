Полеглого на війні військового із Горішніх Плавнів удостоїли державної нагороди

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 212

Загинув Андрій Петренко у травні минулого року на Харківщині смерть

Полеглого у бою за Україну військовослужбовця із Горішніх Плавнів, молодшого сержанта Андрія Петренка посмертно нагородили орденом «За мужність» III ступеня. Відповідний Указ Президент України Володимир Зеленський підписав 17 вересня 2024 року.

Андрій народився на Одещині. Після навчання почав працювати машиністом бульдозера автодорожнього управління ПрАТ «Полтавський ГЗК». З 2007 по 2021 рік був у гірничому цеху машиністом бульдозера в карʼєрі. А з 2021 року і до початку повномасштабного вторгнення працював машиністом бульдозера на ТОВ «Єристівський ГЗК».

У лютому 2022 року Андрій став на захист України. Загинув військовий 23 листопада 2023 року внаслідок мінометного обстрілу поблизу села Вільшана Купʼянського району Харківської області.

Нагадаємо, нещодавно орденом «За мужність» III ступеня посмертно нагородили військовослужбовця із Горішніх Плавнів Сергія Д’яконова.