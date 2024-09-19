Дружина нардепа Шаповалова Євгенія летить в Америку на конкурс краси

19 вересня на своїй сторінці в інстаграм дружина кременчуцького нардепа Юрія Шаповалова Євгенія виклала відео, в якому повідомила, що летить в Америку, представляти Україну на міжнародному конкурсі краси.
Про підготовку кременчужанка обіцяє протягом місяця розповідати в соцмережах.
Нагадаємо, що Євгенія Шаповалова володіє в місті товариством з обмеженою відповідальністю «Кіноплекс» у торговельному центрі «Галактика» та рестораном «Sweetlo».
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