Дружина нардепа Шаповалова Євгенія летить в Америку на конкурс краси

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 343 Коментарів: 1

Про підготовку кременчужанка обіцяє протягом місяця розповідати у своєму інстаграмі

19 вересня на своїй сторінці в інстаграм дружина кременчуцького нардепа Юрія Шаповалова Євгенія виклала відео, в якому повідомила, що летить в Америку, представляти Україну на міжнародному конкурсі краси.

Про підготовку кременчужанка обіцяє протягом місяця розповідати в соцмережах.

Нагадаємо, що Євгенія Шаповалова володіє в місті товариством з обмеженою відповідальністю «Кіноплекс» у торговельному центрі «Галактика» та рестораном «Sweetlo».