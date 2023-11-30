На війні загинув працівник Ferrexpo Андрій Петренко

23 листопада 2023 року він загинув внаслідок мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Вільшана Купʼянського району Харківської області
На війні загинув 49-річний працівник компанії Ferrexpo Андрій Петренко. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Андрій народився 25 серпня 1974 року у селі Матроска Одеської області. Здобувши освіту, у 2005 році розпочав свою трудову діяльність машиністом бульдозера автодорожнього управління ПрАТ «Полтавський ГЗК». З 2007 по 2021 рік працював в гірничому цехові машиністом бульдозера в карʼєрі. А з 2021 року і дотепер працював машиністом бульдозера на ТОВ «Єристівський ГЗК».
У лютому 2022 року Андрій став на захист України. А 23 листопада 2023 року він загинув внаслідок мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Вільшана Купʼянського району Харківської області.
Нагадаємо, під час оборони України загинули три працівники Ferrexpo: Петро Перовський, Олександр Смирнов та Віталій Мед.
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