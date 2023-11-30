На Полтавщині різко зросла кількість хворих на скарлатину

На Полтавщині за тиждень різко зросла кількість хворих на скарлатину. Про це повідомив лікар-епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Олександр Перцевий під час брифінгу 29 листопада.
За минулий тиждень в області зареєстрували 38 випадків цього захворювання. Для порівняння: у 2021 і 2022 роках на Полтавщині зафіксували 56 та відповідно 57 випадків скарлатини.
Скарлатина – гостре інфекційне захворювання, викликане бета-гемологічним стрептококом групи А. Передається повітряно-крапельним та контактно-побутовим шляхом. Інкубаційний період триває в середньому від 2 до 7 днів.
Найчастіше скарлатиною хворіють діти до 10 років, але інфекція може вражати і старших, якщо вони не хворіли нею в дитинстві. Для скарлатини характерні: підвищення температури, головний біль, слабкість, гострий біль у горлі, ангіна, загальна інтоксикація організму та характерні висипання на тілі.
У разі невчасного лікування скарлатина може викликати небезпечні ускладнення – ревматизм, синусит, гнійний лімфаденіт (запалення лімфовузлів).
Щеплення від скарлатини не існує. Захворювання успішно лікують антибіотиками, після чого в організмі формується стійкий імунітет до інфекції.
Щоб уникнути розповсюдження інфекції, важливі раннє виявлення та ізоляція хворого.
Те, що на Полтавщині збільшилася кількість хворих на скарлатину, було відомо ще на початку листопада. У Кременчуці тоді реєстрували поодинокі випадки інфекції.
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