На Полтавщині різко зросла кількість хворих на скарлатину

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На Полтавщині за тиждень різко зросла кількість хворих на скарлатину. Про це повідомив лікар-епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Олександр Перцевий під час брифінгу 29 листопада.

За минулий тиждень в області зареєстрували 38 випадків цього захворювання. Для порівняння: у 2021 і 2022 роках на Полтавщині зафіксували 56 та відповідно 57 випадків скарлатини.

Скарлатина – гостре інфекційне захворювання, викликане бета-гемологічним стрептококом групи А. Передається повітряно-крапельним та контактно-побутовим шляхом. Інкубаційний період триває в середньому від 2 до 7 днів.

Найчастіше скарлатиною хворіють діти до 10 років, але інфекція може вражати і старших, якщо вони не хворіли нею в дитинстві. Для скарлатини характерні: підвищення температури, головний біль, слабкість, гострий біль у горлі, ангіна, загальна інтоксикація організму та характерні висипання на тілі.

У разі невчасного лікування скарлатина може викликати небезпечні ускладнення – ревматизм, синусит, гнійний лімфаденіт (запалення лімфовузлів).

Щеплення від скарлатини не існує. Захворювання успішно лікують антибіотиками, після чого в організмі формується стійкий імунітет до інфекції.

Щоб уникнути розповсюдження інфекції, важливі раннє виявлення та ізоляція хворого.

– Обмеження контактів із хворими та відвідувань місць масових скупчень людей, вологе прибирання та провітрювання приміщень, дотримання базових правил особистої гігієни – дієві методи профілактики, доступні кожному. Закликаю у разі виявлення симптомів скарлатини обов’язково звертатися до лікаря, пройти курс лікування та не поширювати інфекцію, – підсумував Олександр Перцевий.

Те, що на Полтавщині збільшилася кількість хворих на скарлатину, було відомо ще на початку листопада. У Кременчуці тоді реєстрували поодинокі випадки інфекції.