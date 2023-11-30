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Надзвичайні новини, Полтавщина

Депутата Миргородської міськради викрили на хабарі у 66,7 тисячі доларів США

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 255

 

За ці гроші він обіцяв фермеру владнати земельне питання

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки України викрили депутата Миргородської міської ради, члена земельної комісії, на одержанні неправомірної вигоди у сумі 66,7 тисячі доларів США за владнання земельного питання. Про це йдеться на сайті НАБУ.

За даними слідства, посадовець висловив прохання місцевому фермеру, який хотів продовжити строк дії оренди земельних ділянок та орендувати нові, надати хабар у 66,7 тисячі доларів США. За це він обіцяв особисто проголосувати за ухвалення «потрібного» рішення на земельній комісії та сесії міської ради, а також забезпечити достатню кількість голосів «за» від інших людей.

Депутата викрили на «гарячому» у момент передачі грошей та затримали згідно зі ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. 

Кримінальне правопорушення кваліфікували за ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: депутат Миргородщина хабар фермери земельна комісія
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