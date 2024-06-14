На російсько-українській війні загинув воїн з Кременчуччини Антон Однокоз

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого
На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуччини Антон Однокоз. Прощання відбудеться 17 червня у Горішньоплавнівській громаді.
— Під час безпосередньої участі у бойових діях з відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації в ході виконання бойового завдання героїчно загинув старший солдат Однокоз Антон Юрійович. Прощання і поховання відбудуться 17.06.2024 року. Усіх охочих провести Антона в останню путь прохання звертатися за номером сестри 096-079-64-81 (Оксана), — йдеться у повідомленні групи Мої Горішні Плавні у Фейсбуці.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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