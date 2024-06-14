Військовий Кременчуцького РТЦК та СП отримав медаль «За врятоване життя»

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Військовослужбовець з позивним «Рудий» отримав відзнаку президента України — медаль «За врятоване життя». Про це повідомили на facebook-сторінці Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 13 червня.

— Вирвавшись з окупованого росіянами міста, хлопець з позивним «Рудий» прийшов до найближчого ТЦК та СП, звідки був направлений на військове навчання за кордон, — йдеться у повідомленні.

У ТЦК додали, що військовий евакуював дев’ять тяжкопоранених військовослужбовців Збройних Сил України під час російського артилерійського обстрілу весною 2023 року у Бахмуті. «Рудий» надав їм першу медичну допомогу.

— В ході евакуації отримав тяжке вогнепально-уламкове сліпе поранення лівого плеча з відкритим переломом, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, «Треба бути мужиком, брати себе в руки та йти захищати Україну», — солдат з Кременчуччини, нагороджений «Золотим хрестом».