Військовий Кременчуцького РТЦК та СП отримав медаль «За врятоване життя»

Військовослужбовець з позивним «Рудий» отримав відзнаку президента України — медаль «За врятоване життя». Про це повідомили на facebook-сторінці Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 13 червня.
У ТЦК додали, що військовий евакуював дев’ять тяжкопоранених військовослужбовців Збройних Сил України під час російського артилерійського обстрілу весною 2023 року у Бахмуті. «Рудий» надав їм першу медичну допомогу.
Нагадаємо, «Треба бути мужиком, брати себе в руки та йти захищати Україну», — солдат з Кременчуччини, нагороджений «Золотим хрестом».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.