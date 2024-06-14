НЕК «Укренерго» змінило час застосування графіка відключення світла

Сьогодні, 12:26 Переглядів: 563

Графік почне діяти на 4 години раніше від раніше запланованого часу

14 червня 2024 року НЕК «Укренерго» змінила період застосування графіка погодинного відключення електроенергії. Про це повідомили в пресслужбі підприємства «Полтаваобленерго».

Сьогодні графік діятиме з 14.00 до 22.00.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що графік мав діяти з 18.00 до 22.00. Періодичність та тривалість застосування кожної черги на 14 червня відображена за посиланням. Перелік адрес ТУТ.