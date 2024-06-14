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Вода на центральному пляжі Кременчука забруднена – результати досліджень

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 229

Водночас на пляжі в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» вода у річці Сухий Кагамлик має допустимі значення

На центральному пляжі Кременчука вода у річці Дніпро не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Відповідні результати досліджень від 14 червня оприлюднив Кременчуцький відокремлений підрозділ  Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України». 

Відомо, що показники мікробіологічної забрудненості води у Дніпрі перевищують допустимі норми — проби з води на початку пляжу показують перевищення майже у два рази, а в кінці — у 1,2 раза. 

На пляжі в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» вода у річці Сухий Кагамлик має допустимі значення. 

Нагадаємо, у 2024 році на території Кременчуцької громади працюють 10 рятувальних постів у місцях  масового відпочинку людей біля води. Кременчуцька міська рада надала перелік пляжів, які обслуговуються комунальним підприємством «Кременчук Аква-Сервіс».

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: пляж
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