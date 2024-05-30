На Кременчуччині попрощалися з військовим з Запоріжжя Андрієм Оніщенком, який два роки вважався зниклим

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Вчора, 29 травня, на Кременчуччині попрощалися з військовим Андрієм Оніщенком, який загинув на російсько-українській війні. Його поховали з почестями у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Солдат Збройних Сил України Андрій Оніщенко майже 2 роки вважався зниклим безвісти.

Народився Андрій 13 травня 1995 року в селі Квітковому Запорізької області. Після закінчення загальноосвітньої школи навчався в Запорізькому професійно-технічному училищі, де здобув професію електрогазозварювальника. Потім працював на підприємствах Запоріжжя. У 2018-2020 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України. Потім продовжив службу за контрактом. З перших днів повномасштабного вторгнення Андрій став на захист Батьківщини.

2 вересня 2022 року під час бойових дій, виявивши мужність і стійкість, солдат ЗСУ Андрій Оніщенко загинув у селі Нововознесенське Херсонської області.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.