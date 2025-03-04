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Вихованці відділення дзюдо ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів сумарно здобули на змаганнях з дзюдо в Полтаві 13 призових місць

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 123 Партнерський проєкт

 Цими вихідними в Полтаві відбулися два турніри з дзюдо — Poltava Open та відкритий чемпіонат Донецької області. У підсумку представники нашого міста посіли третє загальнокомандне місце за кількістю нагород на відкритому чемпіонаті Донецької області

Вихованці ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів здобули п’ять призових місць на турнірі з дзюдо Poltava Open, який проводився серед юнаків та дівчат 2013-2014 та 2016-2017 років народження. Змагання відбулися 8 лютого в Полтаві та зібрали 190 спортсменів зі всієї області. Про це розповів тренер ДЮСШ № 1 Андрій Бурдун. За його словами, участь у змаганнях взяли понад десять вихованців спортивної школи з Горішніх Плавнів.

Зокрема, одним із переможців турніру став Михайло Василина. Треті місця здобули Гліб Томаров, Дмитро Лукомський, Олександр Катрущенко, Артем Романченко.

9 лютого в Полтаві відбувся відкритий чемпіонат Донецької області з дзюдо серед юнаків та дівчат віком до 14 та до 18 років. На змаганнях виступили 20 вихованців відділення ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів. Представники нашого міста посіли вісім призових місць, повідомив старший тренер ДЮСШ № 1 Ігор Горяшин.

Як зазначив Ігор Горяшин, чемпіонати Донецької області з дзюдо проводять в Полтаві від початку повномасштабної війни. Як правило, ці турніри є відкритими, тож у них беруть участь не тільки вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл Донеччини, а й представники Харкова, Дніпра, Сумщини, Полтавщини та інших регіонів. Усього у змаганнях взяли участь майже 200 дзюдоїстів.

Вихованці ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів посіли на цих змаганнях третє загальнокомандне місце за кількістю медалей серед усіх учасників.

«Переможцями стали Єлизавета Прядко, Іван Новохатько, Георгій Копитін, на другому місці Єгор Серіков. На третьому — Ярослав Шемет, Денис Прядко, Давид Чалапко, Єлизавета Білова. Трохи не дотягли до призових місць Єрнест Батін, Микита Урванов, які опинилася на п’ятій позиції», — розповів наставник.

Тренерами у відділенні дзюдо ДЮСШ № 1 окрім Андрія Бурдуна та Ігоря Горяшина є також Олександр Федоренко та Іван Загубинога.

Як повідомив тренер обласної ДЮСШ «Олімпійські надії» з Горішніх Плавнів Олександр Ємченко, переможцем серед його вихованців на відкритому чемпіонаті Донецької області став Максим Яцина. Зараз дзюдоїсти ДЮСШ № 1 готуються до чемпіонату області серед учасників віком до 21 року, який планують провести цього тижня. А невдовзі після обласного турніру найкращі дзюдоїсти мають представляти Горішні Плавні на чемпіонаті України в Черкасах. На цих змаганнях проведуть відбір на чемпіонати Європи та світу.

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Автор: «Хроніки тижня»
Теги: дзюдо Горішні Плавні
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