У Львові проведуть безкоштовні операції для постраждалих від війни: як подати заявку

Американські та українські хірурги у травні проведуть безплатні реконструктивні операції для військових і цивільних із травмами обличчя, голови та шиї
У травні до Львова вп’яте приїде команда провідних реконструктивних хірургів обличчя зі США, щоб допомогти українським військовим і цивільним, які отримали травми внаслідок війни. Про це повідомили у телеграм-каналі МОЗ України.
Наразі відкрито набір до програми безплатних реконструктивних операцій для пацієнтів із травмами обличчя, голови та шиї.
У пріоритеті:
Операція та перебування в лікарні — безплатні. Відбір кандидатів здійснює команда американських і українських лікарів.
Надіслати на номер +38 093 781 4304 (Telegram/Viber/WhatsApp):
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ветерани війни з ампутаціями можуть пройти протезування та лікування у Superhumans Center.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.