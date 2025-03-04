У Львові проведуть безкоштовні операції для постраждалих від війни: як подати заявку

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 59

Американські та українські хірурги у травні проведуть безплатні реконструктивні операції для військових і цивільних із травмами обличчя, голови та шиї

У травні до Львова вп’яте приїде команда провідних реконструктивних хірургів обличчя зі США, щоб допомогти українським військовим і цивільним, які отримали травми внаслідок війни. Про це повідомили у телеграм-каналі МОЗ України.

Наразі відкрито набір до програми безплатних реконструктивних операцій для пацієнтів із травмами обличчя, голови та шиї.

Хто може отримати допомогу

У пріоритеті:

тяжкі бойові травми обличчя;

дефекти лицевих кісток;

ушкодження повік.

Операція та перебування в лікарні — безплатні. Відбір кандидатів здійснює команда американських і українських лікарів.

Як подати заявку

Надіслати на номер +38 093 781 4304 (Telegram/Viber/WhatsApp):

медичні документи (за наявності);

фото;

КТ/МРТ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ветерани війни з ампутаціями можуть пройти протезування та лікування у Superhumans Center.