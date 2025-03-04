Хотів уникнути сімейного конфлікту: у Кременчуці судили чоловіка за хибне повідомлення до поліції

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 104

Чоловік викликав поліцію і повідомив, що йому розпилили в обличчя перцевий балончик та вкрали 11 тисяч гривень

У Кременчуці судили чоловіка, який повідомив до поліції про неправдивий злочин. Про це стало відомо із вироку Крюківського районного суду від 27 лютого 2025 року.

У матеріалах справи сказано, що 7 грудня 2024 року обвинувачений вирішив уникнути сімейного конфлікту, тому подзвонив до поліції та повідомив про злочин, якого насправді не було. Він повідомив правоохоронцям, що близько 22.30 на вулиці Давида Кострова невідома особа розпилила йому в обличчя перцевий балончик та відібрала сумку, у якій було 11 тисяч гривень.

Те ж саме чоловік написав і в заяві правоохоронцям, а потім підписав протокол, чим іще раз підтвердив свої неправдиві свідчення. При цьому поліціянти попереджували обвинуваченого про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

Проте згодом чоловік повідомив правоохоронцям, що ніякого злочину насправді не було, та уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.

Суд визнав чоловіка винним у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення злочину та введенні в оману суду або іншого уповноваженого органу (ст. 383, 384 Кримінального кодексу України). Йому призначили 3 роки позбавлення волі, проте на підставі ст. 75 ККУ (звільнення від відбування покарання з випробуванням) призначили один рік іспитового строку.

Нагадаємо, наприкінці минулого року жінка повідомила до правоохоронців про зґвалтування, проте виклик виявився хибним.