В Україні з березня проіндексували пенсії: на скільки зросли виплати

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Індексація пенсій відбувається відповідно до законодавства та залежить від рівня інфляції та середньої зарплати в країні

З 1 березня 2025 року в Україні проведено індексацію страхових пенсій, призначених у 2021-2024 роках. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 209 від 25 лютого 2025 року, пенсії зросли на коефіцієнт 1,115, повідомив Пенсійний фонд України.

Також уряд перерахував пенсії, призначені за Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», збільшивши показник середньої заробітної плати в Україні на такі коефіцієнти:

для пенсій, призначених у 2021 році , — 1,0575 ;

, — ; для пенсій, призначених у 2022 році , — 1,046 ;

, — ; для пенсій, призначених у 2023 році , — 1,0345 ;

, — ; для пенсій, призначених у 2024 році, — 1,023.

Чому відбулася індексація

Перерахунок спрямований на зменшення розриву в розмірах пенсій, призначених у різні роки. Це частина заходів уряду для підвищення соціального захисту найбільш вразливих верств населення.