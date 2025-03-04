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У Кременчуці експодатківця звинувачують у зловживанні впливом

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 277

Стаття, за якою звинувачують посадовця, передбачає прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди

Правоохоронці Кременчука звинувачують посадовця у зловживанні владою (ч.2 ст. 369-2 КК України). Нині справу розглядають у суді з 2023 року. Про це стало відомо з ухвал, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень. 

Як йдеться в інформації з сайту «Судова влада України», мова йде, ймовірно, про колишнього головного державного інспектора відділу обслуговування акцизних складів та податкових постів, контролю за виробництвом та обігом пального Станіслава Гуля. У 2024 році кременчуцький податківець подав декларацію про доходи перед звільненням, про що вказано у Єдиному державному реєстрі декларацій. 

Стаття, за якою звинувачують посадовця, передбачає прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди. 

Як вказано в аналітичній системі YouControl, Станіслав Гуль також фігурує у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Податківця визнали винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172-6 КУпАП України за несвоєчасне подання декларації.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі селищного голову підозрюють у зловживанні службовим становищем та завданні збитків на 1,5 млн грн.

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Автор: Тетяна Криничка
Теги: зловживання ДПС суд
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