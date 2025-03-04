Хокейний клуб «Кременчук» обіграв київську «Крижинку» з рахунком 8:0
Сьогодні, 16:03
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Це був передостанній матч регулярного чемпіонату
Учора, 3 березня, хокейний клуб «Кременчук» переміг київську «Крижинку» з рахунком 8:0. Про це інформують у пресслужбі клубу.
На домашній арені «Айсберг» команди зіграли передостанній матч регулярного чемпіонату.
Шайбами у матчі відзначилися:
- 1:0 — Мироненко (Андрущенко, Матусевич), 09:30.
- 2:0 — Кривошапкін (Целогородцев, Матусевич), 14:00.
- 3:0 — Попережай (Лялька), 15:06.
- 4:0 — Абаджян (Кривошапкін, Целогородцев), 33:45.
- 5:0 — Целогородцев (Абаджян, Кривошапкін), 46:03.
- 6:0 — Андрущенко (Дука), 47:52.
- 7:0 — Кривошапкін (Целогородцев, Лялька), 49:08.
- 8:0 — Панков (Лялька, Середницький), 58:55.
Уже сьогодні, 4 березня, о 13.00 команди розпочали іще один, останній матч перед плей-офф.
Нагадаємо, 28 лютого «Кременчуку» вдалося виграти в одеського «Шторму» з рахунком 3:2.
Автор: Яна Гудзь
Джерело фото: Хокейний клуб "Кременчук"
Джерело відео: Федерація хокею України
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