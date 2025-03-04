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Хокейний клуб «Кременчук» обіграв київську «Крижинку» з рахунком 8:0

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 123

 

Це був передостанній матч регулярного чемпіонату

Учора, 3 березня, хокейний клуб «Кременчук» переміг київську «Крижинку» з рахунком 8:0. Про це інформують у пресслужбі клубу.

На домашній арені «Айсберг» команди зіграли передостанній матч регулярного чемпіонату. 

Шайбами у матчі відзначилися:

  • 1:0 — Мироненко (Андрущенко, Матусевич), 09:30.
  • 2:0 — Кривошапкін (Целогородцев, Матусевич), 14:00.
  • 3:0 — Попережай (Лялька), 15:06.
  • 4:0 — Абаджян (Кривошапкін, Целогородцев), 33:45.
  • 5:0 — Целогородцев (Абаджян, Кривошапкін), 46:03.
  • 6:0 — Андрущенко (Дука), 47:52.
  • 7:0 — Кривошапкін (Целогородцев, Лялька), 49:08.
  • 8:0 — Панков (Лялька, Середницький), 58:55.

Уже сьогодні, 4 березня, о 13.00 команди розпочали іще один, останній матч перед плей-офф.

Нагадаємо, 28 лютого «Кременчуку» вдалося виграти в одеського «Шторму» з рахунком 3:2.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Хокейний клуб "Кременчук" Джерело відео: Федерація хокею України
Теги: ХК Кременчук хокей спорт
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