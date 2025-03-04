У Градизькій громаді дитина намагалась скоїти самогубство — Носа

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Дитина «вчасно зорієнтувалась і викликала собі «швидку»

Дитина у Градизькій громаді намагалась скоїти самогубство після вказівок з анонімного телеграм-каналу. Після спричинення собі тілесних ушкодження, дитина «вчасно зорієнтувалась і викликала собі «швидку», повідомив голова Градизької громади Мирослав Носа 4 березня.



