У Градизькій громаді дитина намагалась скоїти самогубство — Носа

Дитина «вчасно зорієнтувалась і викликала собі «швидку»
Дитина у Градизькій громаді намагалась скоїти самогубство після вказівок з анонімного телеграм-каналу. Після спричинення собі тілесних ушкодження, дитина «вчасно зорієнтувалась і викликала собі «швидку», повідомив голова Градизької громади Мирослав Носа 4 березня.
У всіх школах громади служба у справах дітей проводитиме «превентивні заходи», розповів Носа.
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